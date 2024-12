Ucraina, Lavrov: “Una tregua ora sarebbe inutile”

(Adnkronos) – La Russia gela le speranze di una tregua in Ucraina. “Un cessate il fuoco è una strada che non porta da nessuna parte”, ha detto in conferenza stampa il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, secondo il quale “sono necessari degli accordi affidabili”.

Si è parlato molto della questione. Il Presidente [russo] ne ha parlato ripetutamente, in particolare durante la sua sessione di domande e risposte, all’evento del Valdai Discussion Club e in altre occasioni. Non ci accontenteremo di chiacchiere. Finora abbiamo sentito parlare della necessità di arrivare a un cessate il fuoco, ma nessuno nasconde che l’obiettivo di una tregua è quello di guadagnare tempo per continuare a inondare l’Ucraina di armi e renderla capace di mettersi insieme, di effettuare una mobilitazione e così via”, ha osservato.

“Il cessate il fuoco è un vicolo cieco”, ha sottolineato Lavrov. “Abbiamo bisogno di accordi definitivi e giuridicamente vincolanti che documentino le condizioni per garantire la sicurezza della Russia e, naturalmente, gli interessi legittimi dei nostri vicini, ma in un modo basato sul diritto internazionale, che renderà impossibile la violazione di tali accordi”, ha aggiunto.