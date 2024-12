Ucraina-Russia, Putin: “Fine della guerra? Troppo bello per essere vero”

(Adnkronos) – La fine della guerra in Ucraina? Vladimir Putin risponde con un proverbio russo che si può tradurre non letteralmente con ‘troppo bello per essere vero’. “Questo è quello che dice il nostro popolo: ‘Come bere il miele con le tue labbra’, ha affermato in una conferenza stampa al termine della riunione a San Pietroburgo del Consiglio economico supremo eurasiatico, sottolineando che “ci sforziamo di porre fine al conflitto”.

Il presidente russo ha poi reso noto che la Slovacchia ha proposto di fare da “piattaforma” a eventuali negoziati di pace fra la Russia e l’Ucraina. Il 22 dicembre scorso il premier slovacco Robert Fico è stato a Mosca per incontrare Putin, secondo leader di un Paese europeo a farlo dopo l’inizio della guerra contro l’Ucraina, dopo il premier ungherese Viktor Orban.

“Il premier Fico ha detto che se ci saranno negoziati, gli slovacchi sarebbero felici di offrirci la piattaforma del suo Paese”, ha spiegato Putin, sottolineando che Mosca “non è contraria” a tale proposta.

Quanto all’uso dei missili ipersonici Orechnik, “se si rivelerà necessario, e se constateremo che è richiesto l’uso di armi a medio raggio più potenti, ovviamente le useremo. Ma non abbiamo fretta”, ha assicurato.