Andrea Rivera al Circo Massimo: “Tony Effe? Nessuna censura, ma buon senso”

(Adnkronos) – L’esclusione di Tony Effe dal Concertone di Capodanno al Circo Massimo “non è stata censura, ma buon senso. L’errore è stato chiamarlo. I suoi testi sono duri e ai giovani non si possono dare certi messaggi. Io sono d’accordo con la scelta del sindaco Gualtieri”. A dirlo all’Adnkronos è il comico Andrea Rivera, che animerà l’ultimo dell’anno insieme all’Orchestraccia, Gabry Ponte, la Pfm , l’Orchestra popolare La Notte della Taranta.

Non mancheranno sketch sulle polemiche che hanno coinvolto il trapper: “Non posso non fare satira, ma non offenderò nessuno”, anticipa Rivera, al quale è stata data ‘carta bianca’: “Altrimenti non sarei lì”, ammette. “Abbiamo rischiato che la Ztl venisse chiamata ‘Zona a Trapper limitati”, scherza Rivera. “La Pfm è stata chiamata solo perché ha cambiato nome, ‘Pi Tony Effe Emme'”, scherza ancora il comico.

Sul palco non solo comicità ma anche musica: “Con l’Orchestraccia canterò il brano ‘L’amore non si compra’, che ho già cantato in Campidoglio con un coro di 15 bambini, in occasione del premio ‘Battito Animale’, ideato dalla garante per i diritti degli animali del Comune di Roma Patrizia Prestipino”, anticipa Rivera, “ma al Circo Massimo non ci sarà il coro per questioni logistiche”. Dopo le polemiche “arriviamo noi a migliorare la situazione, penso di avere più contenuti rispetto ad altri personaggi. Mi sento un po’ come Harvey Keitel in ‘Pulp Fiction’ che risolve i problemi, ma senza ammazzare nessuno…”.

Con il brano ‘L’amore non si compra’ “non solo vogliamo mandare un messaggio a supporto delle adozioni dei cani”. Un pezzo della canzone “dice ‘dai molla quel computer, lascia la PlayStation, esci dalla gabbie insieme a noi’. Le gabbie sono anche quelle mentali, puoi ingabbiare un ragazzino con un tablet, per esempio”, conclude Rivera, al fianco degli animali. Recentemente ha adottato Breccola, che arriva dopo la perdita del suo amatissimo Pigna.