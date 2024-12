Juventus, Motta: “Fiorentina pericolosa. Addio Danilo? Ne parleremo”

(Adnkronos) – La Juventus si prepara al big match contro la Fiorentina. I bianconeri sono appaiati in classifica proprio ai viola, che devono recuperare una partita contro l’Inter, a quota 31 punti e Thiago Motta non ha intenzione di sottovalutare l’impegno: “Contro la Fiorentina è una partita molto importante, stiamo pensando soltanto a quella. Sappiamo che è molto sentita anche dai nostri tifosi”, ha detto il tecnico bianconero nella conferenza stampa della vigilia.

“Stiamo bene, siamo in un buon momento e abbiamo recuperato anche diversi giocatori”, ha continuato, “adesso vogliamo migliorare e giocare una bella gara contro una squadra forte. Palladino è un allenatore molto preparato, ha fatto bene anche a Monza. Alla Fiorentina non vanno lasciati spazi. Sa giocare bene a calcio ed è molto pericolosa nelle ripartenze. Servirà grande equilibrio per imporre il nostro gioco, ma dovremo fare attenzione a non concedere contropiedi. Non basta avere il possesso per vincere, poi se tieni di più la palla hai maggiori probabilità di segnare e arrivare al risultato. Ma con il Manchester City abbiamo vinto anche giocando in modo diverso”.

Poi sul mercato: “Adesso pensiamo soltanto sulla Fiorentina. Siamo in linea con la società: se avremo la possibilità di rinforzarci, lo faremo”. Una battuta anche su Danilo, investito dalle voci di mercato: “Lui e tutti gli altri pensano alla Fiorentina, ne discuteremo al momento opportuno. Quando si aprirà il mercato, sappiamo che andrà gestito nel modo giusto”.

Tornerà a disposizione anche Douglas Luiz, tra i più deludenti di questo inizio di stagione: “Credo e spero che Douglas torni quello visto in Premier League. Da centrocampista sa fare tutto: è completo e di alto livello, ma deve trovare continuità”.