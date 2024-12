Toti, addio alla politica: “Ho dato tutto, ora aprirò agenzia di comunicazione”

(Adnkronos) – Il futuro di Giovanni Toti sarà lontano dalla politica. L’ex presidente di Regione Liguria ha parlato dei suoi piani dopo l’inchiesta che lo ha coinvolto: “Dalla politica mi tengo con prudenza ai margini. Nel prossimo futuro sicuramente non tornerò in politica”, ha rivelato in un’intervista al Secolo XIX, “credo di aver dato alla politica tutto quello che potevo dare”.

Toti annuncia in futuro l’apertura di un’agenzia di comunicazione che avrà sede a Milano “perché è il centro della comunicazione. E a Genova perché è il centro degli affetti”. A breve l’ex presidente della Liguria, che di recente ha patteggiato con la procura una pena a due anni e tre mesi, dovrà svolgere 1620 ore di lavori socialmente utili presso la sede genovese della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. “Paolo Sala, il presidente della Lilt appena riconfermato, mi ha offerto questa possibilità perché ritiene che sia utile per la loro associazione avere un comunicatore con un po’ di esperienza”, ha detto Toti.

L’ex presidente di Regione Liguria è poi tornato a parlare dell’inchiesta: “non sono tra coloro che pensano che i magistrati abbiano partecipato a un complotto. Io penso semplicemente che loro vedano la vita, la politica e l’equilibrio del paese in modo profondamente diverso da come li vedo io. Vedi, quando vai a 100 all’ora, ci sta che sbagli una curva e faccia un incidente o che la macchina ti tradisca: io non credo di aver sbagliato ma sono certo di aver portato questa macchina a una velocità che comporta qualche rischio”.