Omicidio a Pontirolo, fermato un 58enne

(Adnkronos) – Un uomo di 58 anni è stato fermato per l’omicidio del 42enne Roberto Guerrisi avvenuto ieri nei pressi di un’abitazione bifamiliare a Pontirolo Nuovo, in provincia di Bergamo. Le indagini condotte dai carabinieri hanno consentito di raccogliere concordanti indizi di colpevolezza a carico di un italiano 58enne, residente in un appartamento posto in un edificio limitrofo alla scena del crimine, che aveva esploso alcuni colpi di arma da fuoco contro la vittima. Questi elementi indiziari, spiegano in una nota gli inquirenti, hanno consentito al pubblico ministero della Procura di Bergamo, che ha coordinato le indagini, di emettere nei confronti del sospettato un decreto di fermo d’indiziato di delitto con l’accusa di omicidio volontario.

Per lo stesso reato risultano indagati per favoreggiamento altri 2 italiani, parenti del presunto autore del delitto. Al termine delle formalità di rito e delle ulteriori attività in corso il sospettato è stato portato presso la casa circondariale di Bergamo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Per la individuazione del presunto autore del delitto sono state determinanti le immagini acquisite dalle telecamere di un sistema di video sorveglianza privato che hanno ripreso la scena del delitto.