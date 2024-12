Trump-Meloni, Rampini: “Tra loro affinità e simpatia, ma tanti test nel 2025”

(Adnkronos) – “Il 2025 presenterà dei test ardui per l’asse Trump-Meloni”, ma “partendo da aspettative elevate c’è il rischio di delusioni”. È quanto scrive Federico Rampini in un editoriale sul Corriere della Sera, in cui sottolinea che “è diffusa l’opinione, tra osservatori americani o europei, che l’Italia sia destinata ad avere un felice rapporto con il Trump Due” dal momento che “Giorgia Meloni viene annoverata nel trio dei leader ‘vincitori’ dopo la rielezione del repubblicano, insieme con il presidente polacco e il premier ungherese” e “di questi Paesi l’Italia è il più grande, l’unico fondatore dell’Unione europea, ed è la seconda potenza manifatturiera del continente. Tutte ragioni per avere una posizione privilegiata nel nuovo capitolo delle relazioni che si aprirà dopo l’Inauguration Day del 20 gennaio”.

Per Rampini, l’affinità politica e culturale tra Meloni e Trump è “evidente” così come “la simpatia personale, che coinvolge pure Elon Musk”, ma alcuni “scogli” mettono a rischio questi rapporti, a partire dalle spese per la difesa, con Trump che intenderebbe presentarsi al summit Nato a giugno chiedendo che i Paesi membri spendano il 5% del Pil. “Ma l’Italia è tra gli ultimi, non ha neppure avvicinato il 2% (e bisogna domandarsi perché)”, prosegue il giornalista, secondo cui anche sul fronte economico potrebbero sorgere dei problemi.

“Trump chiede all’Europa un aggiustamento degli squilibri commerciali. L’Italia vanta uno dei più grossi attivi nell’interscambio con gli Stati Uniti. Dovrebbe importare più gas naturale, suggerisce Trump. Anche questo non è semplice”, sottolinea Rampini, sostenendo che “la questione militare è la più spinosa” e “scelte onerose si impongono a prescindere da Trump”. “Pensare che il rapporto Trump-Meloni sarà idilliaco a prescindere è una scommessa – conclude Rampini – È possibile che Trump voglia fare sconti agli amici, ma non vanno sottovalutate la sua natura ‘transattiva’ e la sua fretta di sbandierare vittorie a vantaggio dell’America”.