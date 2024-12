Alba Parietti, l’incidente in montagna: “Sono stata investita da un minorenne”

(Adnkronos) –

Alba Parietti è stata vittima di un incidente in montagna. La conduttrice televisiva si trovava sulle piste da sci a Courmayeur quando è stata colpita, a grande velocità, da un ragazzo.

Con un post condiviso su Instagram, Alba Parietti si è lasciata andare a un lungo sfogo in cui ha spiegato la dinamica dell’incidente: “Ieri, durante una giornata sugli sci, sono stata investita da un minorenne che procedeva a grande velocità, in un momento in cui le piste erano quasi vuote. L’incidente mi ha causato un trauma al ginocchio e oggi mi sono recata all’Ospedale Umberto Parini di Aosta per farmi visitare”, ha raccontato a corredo della foto che la ritrae sulla sedia a rotelle tra le mura dell’ospedale.

La conduttrice, che si trovava in vacanza insieme al compagno Fabio Adami, ha ringraziato tutto lo staff medico che si è preso cura del suo ginocchio tempestivamente: “Sono rimasta colpita dall’estrema cura, professionalità e attenzione dimostrate non solo nei miei confronti, ma verso tutti i pazienti presenti, nonostante il periodo festivo – continua Alba Pairetti. Un ringraziamento speciale va all’équipe di traumatologia e al professore Rocco Mulara che coordina questo reparto, che con dedizione e umanità hanno saputo affrontare ogni situazione con competenza e passione come tutto il suo staff pieni di umanità”.

La conduttrice ha aggiunto di aver subito una micro frattura al piatto tibiale: “Diagnosi rima di frattura a livello dell’empiatto libiale esterno associata a minimo affondamento dello stesso”.