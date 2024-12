Dopo l’anticiclone è rischio gelo, le previsioni meteo

(Adnkronos) – Bel tempo, poche piogge, cieli sereni e temperature piacevoli. L’anticiclone della Azzorre sta regalando all’Italia una fase meteo davvero positiva. Ma quanto durerà? Il rischio che tutto cambi è purtroppo dietro l’angolo con aria gelida in arrivo, almeno stando alle previsioni degli esperti. Intanto, per la giornata di oggi, 30 dicembre, e per i giorni a venire – compreso il Capodanno e i primi giorni del 2025 – il tempo rimane fortunatamente stabile.

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it non ha dubbi sul tempo che farà fino a Capodanno, dopodiché ci propone uno scenario a dir poco stupefacente e che i principali modelli meteorologici stanno proponendo da alcuni giorni.

Ma andiamo con ordine. La presenza dell’alta pressione delle Azzorre che sta interessando non solo l’Italia, ma la quasi totalità dell’Europa, garantirà un’atmosfera stabile fino ai primi giorni dopo Capodanno. Dovremo aspettarci quindi bel tempo prevalente, rare piogge (più probabili tra Liguria e Toscana), il ritorno della nebbia, anche fitta e persistente sulla Pianura Padana e temperature tutto sommato piacevoli di giorno dove splenderà il sole e fredde invece dove la nebbia sarà persistente.

Questo bello scenario ci accompagnerà anche nella notte di San Silvestro e il giorno di Capodanno. Le cose potrebbero cambiare nei giorni successivi.

I principali modelli meteorologici, in primis il Centro Europeo, presente in Italia nella città di Bologna, prevedono che l’anticiclone delle Azzorre a partire dal 4-5 gennaio si innalzi fin verso il Circolo Polare Artico e da qui andrebbe a pescare aria gelida che velocemente, dopo aver attraversato gli Stati centrali, raggiungerebbe anche l’Italia. Questa possibile irruzione gelida comporterebbe un forte abbassamento delle temperature dapprima al Nord e poi anche al Centro-Sud. Inoltre, l’aria gelida scontrandosi con quella mite preesistente darebbe forma a un ciclone potenzialmente carico di maltempo. Dato il previsto calo termico la neve tornerebbe a scendere a quote bassissime, se non fino in pianura. Questo è lo scenario che ci farà rabbrividire per il periodo attorno alla befana e il rientro a scuola e al lavoro per molti italiani, vedremo se verrà confermato nei prossimi giorni. Se non dovesse essere confermato l’alternativa sarebbe l’ingombrante presenza dell’alta pressione.

Lunedì 30. Al Nord: bel tempo, torna la nebbia in serata. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: cielo poco nuvoloso, clima piacevole di giorno.

Martedì 31. Al Nord: bel tempo, salvo nebbie persistenti in pianura. Al Centro: soleggiato, salvo più nubi in Toscana. Al Sud: bel tempo prevalente.

Mercoledì 1. Al Nord: nebbie in pianura, sole in montagna. Al Centro: cielo a tratti molto nuvoloso. Al Sud: soleggiato.

Tendenza: sempre più nubi al Centro-Nord, piovaschi tra Liguria e Toscana.