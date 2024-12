Ferrari, Sainz saluta: “Bello aver fatto parte di questa storia, ma ora voglio vincere”

(Adnkronos) –

Carlos Sainz saluta la Ferrari. Dopo quattro anni insieme, il pilota spagnolo lascia Maranello per fare posto a Lewis Hamilton, che nel 2025 correrà in Formula 1 con la Rossa: “La storia della Ferrari, l’eredità che lascia. Questo sarà qualcosa su cui rifletterò, specialmente una volta ritirato. Quando sarò più anziano, seduto sul mio divano, ripenserò a quanto è stato bello aver fatto parte di tutto questo”, ha raccontato ai canali ufficiali della Ferrari.

Il pilota spagnolo, che nel 2025 correrà con la Williams, ora è focalizzato sul futuro: “Questo succederà più tardi nella mia carriera. In questo momento sono ancora più concentrato sulla possibilità di vincere e sul percorso per migliorarmi ogni giorno. Adesso non ho tempo per pensare al passato”.