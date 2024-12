Terremoto Agrigento, sciame sismico a Montevago: ancora stato di allerta

(Adnkronos) – Terremoto in provincia di Agrigento, prosegue lo stato di allerta per lo sciame sismico a Montevago. Il sindaco, Margherita La Rocca Ruvolo, ha emesso una nuova ordinanza dopo un confronto con la Protezione civile regionale. “Già tre giorni fa, a fini precauzionali – dice il primo cittadino in una nota – abbiamo attivato il Centro operativo comunale per assicurare la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione in caso di emergenza, oggi mi sono sentita con la Protezione civile regionale e ho firmato un’ordinanza per la prosecuzione dello stato di allerta per l’attività sismica in corso”.

“La situazione – prosegue La Rocca Ruvolo – è comunque sotto controllo, quelli che riaffiorano in queste ore sono i brutti del sisma che nel 1968 devastò la Valle del Belìce. Ovviamente monitoriamo la situazione e i possibili effetti. Continuano, nel frattempo, le verifiche delle strutture pubbliche e si continua ad informare la popolazione sulle regole di corretto comportamento”.