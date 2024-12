Elon Musk, nuovo nome su X. E un meme diventa immagine profilo

(Adnkronos) – Nuovo anno, nuovo nome per Elon Musk. A poche ore dall’arrivo del 2025, il proprietario, tra le altre, di Tesla ha infatti cambiato il proprio nome utente su X, social un tempo chiamato Twitter e oggi di sua proprietà. Musk, da oggi, si chiama ‘Kekius Maximus’ e ha sostituito anche la sua foto profilo con un’immagine del meme ‘Pepe the Frog’.

In particolare la rana ‘Pepe’ è rappresentata con indosso un’armatura e con in mano un joystick per videogiochi ed è spesso utilizzata come meme quando si vuole rappresentare umorismo o sarcasmo. ‘Kekius Maximus’ invece è il nome di un token di criptovalute ispirato ai meme e utilizzato in diverse piattaforme blockchain, come Ethereum e Solana. Negli ultimi giorni dell’anno proprio Kekius ha avuto una decisa impennata sul mercato, che il 27 dicembre ha raggiunto addirittura il 497,56% in sole 24 ore.

Sebbene non si conoscano ancora i motivi di questo rebranding, risulta difficile immaginare a una scelta casuale da parte di Musk. In un post su X infatti il miliardario aveva scritto: “Kekius Maximus raggiungerà presto il livello 80 in hardcore PoE”, dimostrando così che il suo interesse per il mercato delle criptovalute non è mai svanito.