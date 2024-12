Kyrgios, ritorno amaro in singolare: battuto al primo turno da Mpetshi Perricard

(Adnkronos) – Ritorno amaro per Nick Kyrgios a Brisbane. Il tennista australiano, da mesi ormai protagonista di attacchi continui a Jannik Sinner dopo il caso doping che ha riguardato l’azzurro e al ritorno dopo una lunga assenza dai campi, è stato battuto al primo turno nel singolare dell’Atp 250 dal francese Giovanni Mpetshi Perricard in tre set, con il punteggio di 6-7 (2), 7-6 (4), 6-7 (3).

La partita, molto equilibrata fin dall’inizio, è stata decisiva in tre tie break, dove Kyrgios ha faticato a mantenere lucidità e concentrazione, complice anche una condizione fisica non ancora al meglio. L’australiano, fuori nel singolare, potrà comunque continuare ad allenarsi in vista dell’Australian Open, al via il prossimo 13 gennaio, con il doppio dove, in coppia con Novak Djokovic, ha superato ieri il primo turno.

Avanti a Brisbane invece Matteo Arnaldi. L’azzurro ha battuto l’australiano Alexei Popyrin in due set con il punteggio di 6-3, 6-2 e ora sfiderà, negli ottavi di finale, l’americano Reilly Opelka.