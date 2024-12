M5S, morto senatore Francesco Castiello

(Adnkronos) – E’ morto a 82 anni il senatore M5S Francesco Castiello. “Ho appreso con sincero e profondo dolore della scomparsa del Senatore Francesco Castiello, professore, avvocato e politico. Da parte mia e del Senato della Repubblica giungano ai suoi cari e al Movimento 5 Stelle le sentite condoglianze”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

“Con profondo dolore apprendiamo della scomparsa del senatore Francesco Castiello, un amico e una figura di riferimento per la nostra comunità e per tutto il Movimento 5 Stelle. La sua dipartita lascia un vuoto incolmabile, è una perdita insostituibile. Esprimiamo la nostra vicinanza alla sua famiglia in questo momento di immenso dolore, porgendo le nostre più sentite condoglianze”, dichiarano la coordinatrice provinciale del M5S di Salerno, Virginia Villani, e il coordinatore regionale M5S della Campania, Salvatore Micillo.

“Francesco Castiello – proseguono – è stato una persona di immensa cultura, un vero uomo delle Istituzioni che ha saputo coniugare passione e impegno al servizio della giustizia, dei territori e delle persone. La sua sensibilità politica, unita a una visione sempre attenta ai problemi concreti della nostra terra, rappresenta un esempio che non dimenticheremo”. Villani aggiunge: “Mancherai a me e alla tua terra, che hai tanto amato e aiutato. Un grande abbraccio a te e alla tua cara famiglia. È un giorno triste per la nostra comunità, per il Movimento 5 Stelle e per tutti coloro che ti hanno voluto bene”.

Il coordinatore regionale M5S Campania Micillo dichiara: “Oggi la politica campana perde un uomo delle Istituzioni, un esempio di integrità e dedizione. Francesco, il tuo amore per la nostra terra e la tua instancabile opera per il bene comune resteranno per sempre nella memoria di chi ha avuto il privilegio di conoscerti”. La scomparsa di Francesco Castiello “è un momento di grande dolore per tutta la comunità del MoVimento 5 Stelle. In questa giornata triste, vogliamo ricordarlo con profonda gratitudine per tutto ciò che ha fatto, mantenendo vivo il suo insegnamento e il suo esempio”, concludono Villani e Micillo.