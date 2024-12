Ultimo, ‘Altrove’ tra gli album peggiori del 2024: “Che bello non piacere a voi”

(Adnkronos) – “Che bello non piacere a voi”. Così Ultimo, nelle sue storie su Instagram, risponde a una recensione negativa di Open, che ha incluso il suo album ‘Altrove’ tra i 25 peggiori del 2024. L’artista ha quindi condiviso sui social lo screenshot dell’articolo e il suo commento.

La risposta più significativa, però, è la foto di uno dei suoi concerti sold out negli stadi, a braccia aperte verso il pubblico, a dimostrazione di dove risiedano le sue priorità. Il cantautore romano, diventato papà da un mese, gode di un enorme seguito, la ‘Generazione Ultimo’, e ha recentemente annunciato la decima data allo Stadio Olimpico di Roma per il 2025, la terza tripletta consecutiva di concerti estivi nella sua città, un record per un artista di soli 28 anni.

Ultimo vanta numeri impressionanti: 42 stadi all’attivo, 9 date per il prossimo anno, oltre 1.750.000 biglietti venduti in carriera, 6 album dal 2017, 81 dischi di platino, 17 d’oro, oltre 7 milioni di copie vendute, più di 2 miliardi di streaming su Spotify e 16 settimane di presenza in classifica con tutta la sua discografia nel 2024. Vincitore del premio come Miglior Autore Under 35 ai Siae Musi Awards 2024, si prepara per l’ ‘Ultimo Stadi 2025 – La favola continua…’, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, in partenza il 29 giugno da Lignano Sabbiadoro, con tappe ad Ancona, Milano, Roma, Messina e Bari, fino al 23 luglio 2025.

Il rapporto conflittuale di Ultimo con la stampa, tuttavia, non è una novità. Dal controverso secondo posto a Sanremo 2019, dopo Mahmood con ‘Soldi’, che portò a uno scontro in sala stampa, alle esultanze di alcuni giornalisti per il suo mancato podio a Sanremo 2023 con ‘Alba’, l’artista ha sempre preferito costruire il suo successo lontano dai riflettori mediatici, privilegiando il rapporto diretto con il pubblico che lo ha sempre premiato.