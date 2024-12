United Cup, l’Italia batte la Francia e vola ai quarti di finale

(Adnkronos) – Vince ancora l’Italia del tennis. Dopo l’esordio vincente contro la Svizzera, gli azzurri dominano la Francia 3-0 e vola ai quarti di finale della United Cup, il torneo misto per nazioni in corso in Australia. Con questa vittoria l’Italia certifica il primo posto nel girone.

Il primo a scendere in campo, nella notte italiana, è Flavio Cobolli, numero 32 del mondo, che ha battuto in tre set, con il punteggio di 3-6 7-6 6-2 Ugo Humbert, 14esimo del ranking Atp, dopo aver annullato un match-point nel tie-break del secondo set.

A seguire Jasmine Paolini, numero 4 Wta, ha travolto 6-0, 6-2 Chloe Paquet, con Sara Errani e Andrea Vavassori che hanno messo il punto esclamativo in doppio, imponendosi 6-3, 7-6 sulla coppia formata da Elixane Lechemia ed Eduard Roger-Vasselin.