Si chiama Luna, pesa 2 chili e 900 grammi ed è nata alle 7,33 del 1° gennaio. E’ la prima nata all’ospedale Maggiore di Cremona nel nuovo anno. E’ la primogenita di mamma Sofia, 21 anni, e papà Daniele, 29, residenti a Castelvetro. Tantissima gioia nei loro occhi, e il desiderio di tornare presto nella loro casa dove tutto è pronto per accoglierla.

L’ultima nata del 2024 è Caterina, venuta al mondo poco prima delle 19 di ieri sera, con un cesareo. Un parto non semplicissimo per Aurora, 29 anni e per il papà, Michele Nardi, di Gambara ma a poco meno di 24 ore, preoccupazioni e fatica hanno lasciato spazio a tanta felicità.

Caterina pesa 3,5kg per 52 cm di lunghezza. A casa, un baby completino natalizio perchè la nascita era attesa prima del 25 dicembre, ma poi le cose sono andate diversamente. Ad aspettarla, c’è anche la sorellina di 2 anni.

Come spiega il ginecologo Mattia Gualdi, il 2024 ha visto nell’ospedale di Cremona lo stesso numero di nascite dell’anno precedente, anche grazie all’apporto di tanti genitori provenienti da fuori provincia, come proprio l’ultima e la prima famiglia dell’anno.

Giuliana Biagi

