Giorgio Locatelli, chiude definitivamente il suo ristorante: “Non dipende da noi”

(Adnkronos) – La locanda di Giorgio Locatelli chiude definitivamente. Con una nota condivisa sul profilo Instagram, il team del ristorante londinese ha dato la notizia ufficiale. Il motivo non è stato reso noto, ma è possibile che lo chef stia pensando a una nuova apertura.

“È con la tristezza nel cuore, e per ragioni al di fuori dal nostro controllo, annunciamo la chiusura definitiva del locale”, recita il post pubblicato sul feed Instagram. E ancora: “Quando si chiude una porta, se ne riapre un’altra, quindi seguite i nostri social per aggiornamenti a proposito di un nuovo progetto”, continua la nota, suggerendo dunque la possibilità di nuovi progetti in cantiere.

Solo pochi giorni fa, nella celebre Locanda, è stato celebrato il Capodanno con il tradizionale cenone. E ora è arrivata la notizia: “Ci mancheranno tutti i nostri clienti, alcuni dei quali erano diventati come nostri amici”, termina la nota.

Il giudice di Masterchef aveva aperto la ‘Locanda Locatelli’ nel 2002, insieme alla moglie Plaxy Cornelia Exton, sua socia. Il ristorante si trova nel quartiere super chic di Marylebone, conta 80 coperti e detiene una stella Michelin conquistata nel 2003, come riconoscimento della cucina di alta qualità.