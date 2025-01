Ilary Blasi: “Sogno il cinema con Muccino o Virzì, mai smesso di credere nell’amore”

(Adnkronos) –

Ilary Blasi torna su Netflix con la docu-serie ‘Ilary’: 5 episodi che mostrano “come sono veramente”, dice la conduttrice all’Adnkronos. Il nuovo progetto arriva dopo ‘Unica’ in cui la showgirl ha raccontato il suo punto di vista sulla separazione da Francesco Totti.

Dal 9 gennaio in streaming su Netflix, lo show fa entrare lo spettatore nel dietro le quinte della vita di Ilary Blasi tra determinazione, autoironia e leggerezza. Ma non è da sola. Con lei ci sono la famiglia, le amiche di sempre e il fidanzato Bastian, che si racconta per la prima volta a partire dal giorno del loro primo incontro. Dopo Totti “non ho scoperto o riscoperto l’amore, ogni persona e ogni amore è una scoperta a prescindere da tutto. Il rapporto con Bastian è diverso perché sono in un’età diversa e con un bagaglio diverso. Fondamentalmente non ho mai smesso di credere nell’amore e poi le cose accadono”, spiega la conduttrice all’Adnkronos.

‘Ilary’ è il racconto di una donna autentica, che non conosce il verbo ‘mollare’, alla continua ricerca di nuovi stimoli e traguardi. Mostra al pubblico i suoi primi passi nel mondo del cinema nei panni di se stessa ma anche in campo culinario con le lezione dallo chef Ruben di ‘Cucina in balcone con Ruben’. E ancora, si mette in gioco non solo sconfiggendo una delle sue più grandi paure, ovvero lanciarsi col paracadute, ma anche iscrivendosi all’università per realizzare il sogno di diventare una criminologa.

Tra ironia e momenti intimi, la docu-serie racconta il dietro le quinte di ‘Battiti Live’ con il co-conduttore, amico e spalla Alvin, una giornata in compagnia della nonna novantenne alle prese con il rinnovo della patente e il firmacopie a Tokyo del suo libro ‘che stupida’. Ma anche una seduta dal cartomante a Roma con tanto di ansie e malintesi. Ad accompagnarla in questo nuovo viaggio televisivo ci sono il gruppo delle sue amiche storiche (che comprende le sorelle Silvia e Melory Blasi), gli amici e colleghi di lunga data come Michelle Hunziker e Nicola Savino e il suo più grande idolo, Federica Sciarelli, che conduce il suo programma preferito, ovvero ‘Chi l’ha visto’.

“Il cinema mi incuriosisce, sarebbe un sogno ma anche una nuova sfida. I tempi sono completamente diversi da quelli della televisione ed è bellissimo rivedersi sul grande schermo”. Dopo l’esperienza al cinema nei panni di se stessa ne ‘L’amore e altre seghe mentali’ di e con Giampaolo Morelli, “tornerei sul grande schermo ma non interpreterei me stessa. Mi piacerebbe fare un ruolo diverso da me, impegnato e drammatico”, racconta Blasi. Tra i registi con i quali vorrebbe lavorare ci sono “Gabriele Muccino o Paolo Virzì, ma te ne potrei dire tantissimi altri. Va bene chiunque, prendo tutto”, dice la conduttrice con la sua solita ironia.

Dopo aver passato il test d’ingresso all’Istituto di Scienze Forensi di Milano, Ilary Blasi si prepara alla laurea: “Non so quando avverrà, io sprono sempre i miei figli per farli studiare e poi sono la prima che non continua, ma vediamo passo dopo passo”, dice all’Adnkronos la conduttrice che ha affrontato il test con l’aiuto del suo mito Federica Sciarelli. Un ‘aiuto’, quello della giornalista, documentato nella serie ‘Ilary’ che tra un caffè e una chiacchiera interroga Ilary sulla differenza tra indagato e imputato.

“Lei è la numero uno – dice Ilary, assicurando di non voler prendere il posto di Sciarelli alla conduzione di ‘Chi l’ha Visto’, suo programma preferito -. La seguo sempre ma non so se riuscirei a rimanere lucida come lei. Io poi mi faccio prendere un po’ dal matto, quindi potrei dire in dirette cose che non vanno bene”, spiega Blasi con ironia.

Nei 5 episodi della docu-serie, dunque, Ilary svela il dietro le quinte della sua vita tra determinazione, autoironia, amore e tante sfide, a partire dalla futura laurea in criminologia: “Con questa cosa della laurea mi so’ rovinata, ora tutti a chiedermi ‘quando ti laurei’, oddio le aspettative…”. (di Lucrezia Leombruni)