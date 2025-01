Musetti, tutto facile all’esordio a Hong Kong. Arnaldi battuto a Brisbane

(Adnkronos) – Inizia bene l’anno Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro, all’esordio nel 2025 e nell’Atp 250 di Hong Kong, ha battuto agli ottavi di finale, piuttosto agilmente, Gabriel Diallo, numero 87 del mondo, in due set con il punteggio di 6-4, 6-3. Musetti si è preso così la sua rivincita dopo che il canadese lo aveva sconfitto nella fase a gironi della Coppa Davis 2023. Al prossimo turno Lorenzo affronterà lo spagnolo Munar.

Sconfitta invece per Lorenzo Arnaldi. La corsa dell’azzurro nell’Atp 250 di Brisbane si infrange su Reilly Opelka, che lo supera in due set con il punteggio di 7-6, 7-6. La partita, equilibrata fin dall’inizio, si è decisiva con due tie break in cui Arnaldi è mancato di pericolosità al servizio e lucidità in risposta. Avanti in Australia Novak Djokovic, che ha superato il francese Monfils e ai quarti di finale sfiderà proprio Opelka.