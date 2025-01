Juventus-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Big match a Riad. In Arabia Saudita va in scena la seconda semifinale di Supercoppa italiana: in campo Juventus e Milan. I bianconeri si sono qualificati alle final four, nuovo format confermato dopo il debutto dello scorso anno, grazie alla vittoria della scorsa edizione di Coppa Italia, mentre i rossoneri con il secondo posto nella Serie A 2023/24.

La sfida tra Juventus e Milan è in programma oggi, venerdì 3 gennaio, alle ore 20. Ecco le probabili formazioni:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta

Milan (4-3-3): Maignan; Royal, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Bennacer, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Jimenez. All. Conceicao

Juventus-Milan sarà trasmessa, come tutte le partite della Supercoppa italiana, in esclusiva televisiva sui canali Mediaset, in particolare su Canale 5. Il match sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.