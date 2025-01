Omicidio a Bergamo, 36enne ucciso a coltellate: è caccia all’uomo

(Adnkronos) – Omicidio a Bergamo oggi, 3 gennaio 2025. E’ caccia all’uomo in città, dove un addetto alla sicurezza del supermercato Carrefour è stato ucciso a coltellate da un uomo di origine centroafricana, ora in fuga. A quanto si apprende, l’omicidio sarebbe giunto al termine di una lite. Sono in corso indagini da parte degli agenti della questura di Bergamo. La vittima, Mamadi Tunkara, è un cittadino gambiano di 36 anni.