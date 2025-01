Ucraina, 007 Kiev: “Russia arruola detenuti, in 180mila mandati a combattere”

(Adnkronos) – La Russia recluta detenuti da inviare al fronte in Ucraina. E, finora, sarebbero circa 180mila i prigionieri di Mosca mandati a combattere a partire dallo scorso novembre. A sostenerlo è il Servizio di intelligence estero dell’Ucraina. Il Kyiv Independent ha ricordato che dall’estate del 2022 Mosca recluta detenuti per la guerra, prima sotto l’egida della compagnia mercenaria Wagner e poi direttamente sotto il controllo del ministero della Difesa russo.

Secondo l’agenzia di intelligence ucraina, nel 2024 nelle carceri russe c’erano circa 300.000-350.000 prigionieri, la metà rispetto al 2014. “Il motivo è la guerra tra Russia e Ucraina “, si legge in una nota.

Gli stipendi dei prigionieri sono da due a quattro volte inferiori a quelli degli altri soldati russi, ha affermato l’intelligence ucraina. A decine di uomini condannati per crimini violenti è stato permesso di tornare in Russia al termine del servizio militare.

Intanto il primo ministro slovacco Robert Fico ha accusato ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky di voler “sabotare” l’economia dell’Unione europea e ha minacciato di tagliare gli aiuti agli ucraini residenti in Slovacchia dopo lo stop del gas russo verso l’Europa attraverso l’Ucraina.

“Con questa decisione unilaterale”, ha detto Fico, la Slovacchia perderà ogni anno “quasi 500 milioni di euro” che ha guadagnato dal transito del gas russo attraverso il suo territorio. Inoltre, ha proseguito, l’Unione europea pagherà prezzi più alti per l’elettricità. “La Russia non sarà toccata. La decisione del presidente Zelensky andrà a beneficio solo degli Stati Uniti con l’aumento del trasporto di gas verso l’Europa”, ha spiegato in un video sul suo account Facebook.

Fico ha attaccato l’opposizione e i media del suo Paese perché “hanno taciuto” e “tollerato” il “sabotaggio di Zelensky” e ha annunciato che la coalizione di governo valuterà quali misure adottare in risposta. Il primo ministro slovacco ha osservato che anche i suoi partner della coalizione valutano la questione “come eccezionalmente importante” e “degna di una reazione sovrana da parte di una Slovacchia sovrana”.