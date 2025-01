Grande Fratello, Helena aggredisce Jessica con il bollitore d’acqua – Il video

(Adnkronos) – Momenti di grande tensione nella Casa del Grande Fratello. Helena Prestes ha tentato di aggredire Jessica Morlacchi con un bollitore pieno d’acqua bollente. È successo durante la cena, mentre tutti i concorrenti stavano assistendo allo scontro verbale tra le due.

Che tra Helena e Jessica non scorra buon sangue, ormai è chiaro a tutti. Ma arrivare a minacciare con un bollitore pieno d’acqua sembra eccessivo. La scena si è consumata sotto gli occhi sconvolti degli altri concorrenti del Grande Fratello.

Dopo una serie di provocazioni, Jessica ha esclamato più volte “imbecille” nei confronti della modella brasiliana, scatenando così una sua reazione. Helena si è alzata dal tavolo e, senza pensarci due volte, si è avvicinata al bollitore d’acqua tentando di aggredire la concorrente con il liquido bollente.

Presi dal panico, alcuni concorrenti si sono avvicinati ad Helena per allontanarla da Jessica, ma la modella brasiliana ha riversato l’acqua bollente per aria e non contenta, ha lanciato anche il bollitore contro Jessica Morlacchi. “Pu***na”, ha concluso.

L’episodio non è passato inosservato e dopo diversi giorni di caos nella Casa del reality show gli utenti chiedono la squalifica immediata della concorrente Helena Prestes. A unirsi alla battaglia, anche il profilo ufficiale di Jessica Morlacchi: “Chiediamo la squalifica di Helena per il suo comportamento scorretto nei confronti di Jessica. Tali atteggiamenti sono inaccettabili di fronte a qualunque casa e compromettono lo spirito di correttezza e rispetto che dovrebbe caratterizzare la competizione. Confidiamo che vengano adottati provvedimenti adeguarti per tutelare tutti i partecipanti”.