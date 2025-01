Morte di Liam Payne, arrestato un uomo: “Gli ha fornito cocaina”

(Adnkronos) – Una svolta nel caso di Liam Payne. Una delle due persone accusate di aver fornito droga al cantante britannico prima della sua morte, avvenuta nell’ottobre 2024 in un hotel di Buenos Aires, è stata arrestata. Lo hanno riferito fonti della polizia all’Afp.

L’uomo, identificato come Braian Paiz, 24 anni, cameriere, accusato di aver consegnato della cocaina a Liam Payne due giorni prima che il cantante cadesse dal balcone della sua camera d’albergo, ed è una delle cinque persone accusate in questo caso. La casa di Paiz a Budge, nella provincia di Buenos Aires, è stata perquisita dalla polizia e l’arrestato è stato portato in tribunale.

Lunedì i procuratori hanno affermato che il signor Paiz è stato “accusato di aver consegnato cocaina” al signor Payne, che aveva incontrato nel suo hotel il 14 ottobre e che aveva “accompagnato nella stanza n. 310, entrando nella stanza con lui”.

A novembre, Braian Paiz ha negato in un’intervista di aver fornito droga a Payne, pur ammettendo di averlo incontrato e di aver trascorso del tempo con lui nella sua stanza. La giustizia argentina ha stabilito che l’uomo aveva “fornito droga in cambio di denaro” e lunedì ha ordinato la detenzione provvisoria di due delle cinque persone processate, tra cui Paiz.