Golden Globe, trionfo di ‘Emilia Perez’ e Demi Moore. Nessun premio a ‘Vermiglio’

(Adnkronos) – L’82esima edizione dei Golden Globe dà il via alla stagione dei premi con il trionfo di ‘Emilia Perez’ di Jacques Audiard. Su 10 nomination si porta a casa la statuetta per Miglior film commedia o musicale, Miglior film straniero, battendo così ‘Vermiglio’ di Maura Delpero – che continua la sua corsa verso gli Oscar – ma anche quella per Miglior attrice non protagonista a Zoe Saldaña, alla sua prima nomination. L’attrice, nel ricevere il premio, si è rivolta a Isabella Rossellini, candidata nella sua stessa categoria per ‘Conclave’: “Una volta ho pranzato a casa tua e ho capito di aver realizzato tutto”. A ‘Emilia Perez’ anche il riconoscimento per la Miglior canzone originale, ‘El Mal’, nel film interpretata da Saldaña.

Nella serata dei premi conferiti ai migliori film e alle migliori serie tv dalla stampa estera, che si è tenuta al Beverly Hilton di Los Angeles e condotta dalla comica Nikki Glaser, il trionfo e la rinascita di Demi Moore, premiata come Miglior attrice in un film commedia o musicale per l’horror body femminista ‘The Substance’.

Protagonista della serata anche ‘The Brutalist’, che ha vinto 3 statuette: Miglior film drammatico, Miglior regista a Brady Corbert e Miglior attore protagonista drammatico ad Adrien Brody. A vincere anche Sebastian Stan, premiato come Miglior attore in un film commedia o musicale per ‘A Different Man’, in cui interpreta un aspirante attore affetto da neurofibromatosi.

Fernanda Torres ha vinto come Miglior attrice drammatica per ‘Io sono ancora qui’ di Walter Salles. L’attrice brasiliana ha avuto la meglio su Angelina Jolie candidata per ‘Maria’, Nicole Kidman per ‘Babygirl’, Tilda Swinton per ‘La stanza accanto’, Pamela Anderson per ‘The Last Showgirl’ e Kate Winslet per ‘Lee’. Tra i premiati anche ‘Conclave’ per la Miglior sceneggiatura di Peter Straughan, Kieran Culkin come Miglior attore non protagonista per ‘A Real Pain’, ‘Challengers’ di Luca Guadagnino per la Miglior colonna sonora firmata da Trent Reznor & Atticus Ross, ‘Flow’ come Miglior film d’animazione’ e ‘Wicked’ con protagoniste Ariana Grande e Cynthia Erivo come Miglior risultato al cinema e al box office.

Tra le serie tv, ‘Shogun’ ha dominato l’82esima edizione dei Golden Globe con quattro statuette: Miglior serie drammatica, Miglior attore protagonista a Hiroyuki Sanada, Miglior attrice protagonista a Anna Sawai e Miglior attore non protagonista a Tadanobu Asano. La Miglior serie commedia o musicale è Hacks’, mentre Miglior miniserie o film tv è ‘Baby Reindeer’ di Richard Gadd, che ha ricevuto anche un premio per la Miglior attrice non protagonista a Jessica Gunning. Assente della serata l’attore Jeremy Allen White, che non ha potuto ritirare la statuetta come Miglior attore in una serie commedia o musicale per ‘The Bear’, in quanto è sul set del biopic su Bruce Springsteen. Tra i vincitori anche Jodie Foster per ‘True Detective: Night Country’, Colin Farrell per ‘The Penguin’, Jean Smart per ‘Hacks’ e Ali Wong come Miglior stand-up comedian.

Non solo premi ma anche momenti esilaranti, come quello che ha visto protagonista Elton John, che ha annunciato il vincitore della Miglior canzone originale. “Si è parlato molto della perdita della mia vista…sono felice di essere qui con Rihanna”. Accanto a lui, però, c’era Brandi Carlile.

“Trent’anni fa un produttore mi ha detto che ero un’attrice ‘da popcorn’” ha detto Demi Moore in lacrime nel ricevere il Golden Globe. “All’epoca ho pensato di non poter ambire alla vittoria di un premio, di poter fare solo film di successo e incassare un sacco di soldi senza mai essere premiata per il mio lavoro. Così mi sono rassegnata, ho pensato che la mia carriera fosse finita. Poi è arrivata tra le mie mani la sceneggiatura di ‘The Substance’, audace e fuori dagli schermi: l’universo mi stava dicendo ‘tu non hai finito’” (VIDEO).

Nel film interpreta un’attrice di Hollywood licenziata dalla trasmissione di aerobica, che conduceva con successo da anni, proprio il giorno del suo cinquantesimo compleanno perché il suo capo, interpretato da Dennis Quaid, è alla ricerca di un volto giovane. In preda alla disperazione, assume un farmaco che le promette di creare una versione di lei giovane e perfetta, interpretata da Margaret Qualley. “Grazie alla regista Coralie Fargeat di aver avuto il coraggio di offrirmi questo ruolo e a Margaret (Qualley, ndr.) per essere stata accanto a me”, conclude l’attrice. Nel frattempo le sue figlie – Rumer Willis, Scout LaRue Willis, Tallulah Belle Willis, nate dal matrimonio con l’attore Bruce Willis – hanno esultato per la vittoria di mamma Demi, come mostra un video pubblicato in condivisione sui loro profili Instagram.

“La nostra ignoranza, il nostro disagio e i nostri pregiudizi nei confronti della disabilità devono finire” dice Sebastian Stan dal palco dell’82ma edizione del Golden Globe, che lo ha premiato con una statuetta al Miglior attore in un film commedia o musicale per ‘A Different Man’. “Dobbiamo normalizzarla e incoraggiare l’accettazione. Un modo in cui possiamo farlo è continuare a sostenere storie inclusive. Questo non è stato un film facile da realizzare. E nemmeno ‘The Apprentice’ (in cui interpreta l’ascesa di un giovane Donald Trump, ndr. ), l’altro film a cui ho avuto la fortuna di partecipare e di cui sono orgoglioso. Sono argomenti complessi da raccontare, ma necessari e non possiamo avere paura di raccontarli o distogliere lo sguardo”.