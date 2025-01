Torna il freddo polare con neve anche a bassa quota, le previsioni meteo

(Adnkronos) – Nel corso della settimana appena iniziata il meteo sul nostro Paese risulterà decisamente dinamico: prima il maltempo con pioggia e venti fortissimi, poi arriverà pure il freddo e la neve.

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, comunica che già nella giornata odierna la formazione di un ciclone sui nostri mari sta innescando una fase di maltempo con piogge battenti in particolare al Nord con neve oltre gli 800/1000 metri di quota sulle Alpi, in Toscana e sulla Sardegna. Altrove sono attesi intensi venti dai quadranti meridionali: le temperature su questi settori sono previste in deciso aumento con picchi massimi fino a 15-18°C a Roma, Napoli e Palermo.

Dopo questa prima passata perturbata, più autunnale che invernale, dal 9-10 gennaio in avanti è attesa una svolta con l’irruzione di aria molto fredda di origine artica che potrebbe investire l’Europa centrale e l’Italia provocando un crollo verticale delle temperature con valori ben sotto le medie climatiche di riferimento. Non è escluso che si possa formare un nuovo ciclone sul finire della settimana in grado di provocare un peggioramento con diffuse precipitazioni a partire dal Centro-Nord. Inoltre, viste le temperature molto fredde potenzialmente presenti sull’Italia, la neve potrebbe tornare a cadere fino in pianura, specie sul versante adriatico.

Il secondo weekend del nuovo anno potrebbe così essere caratterizzato da un contesto termico tipicamente invernale: le temperature caleranno in modo drastico su tutto il Paese, con le differenze più marcate che si registreranno nelle regioni del Sud, su parte del Centro e nelle regioni del Nordest, dopo i giorni miti dominati dallo Scirocco.

I termometri potrebbero segnare un calo di 7/8°C rispetto ai valori attuali, causando inoltre estese gelate al Nord, dove le temperature potrebbero rimanere vicine allo zero anche durante le ore centrali della giornata, a causa dei freddi venti di Bora e Tramontana, che tenderanno poi a estendersi lungo tutto il distretto tirrenico.

Lunedì

Al Nord piogge sparse, neve sulle Alpi. Al Centro: piovaschi sulle tirreniche. Al Sud nubi sparse.

Martedì

Al Nord precipitazioni sparse, residue nevicate sulle Alpi. Al Centro instabile sulle regioni tirreniche; neve sulle vette appenniniche. Al Sud peggiora su Campania e Nord della Sicilia.

Mercoledì

Al Nord dapprima asciutto, peggiora entro sera a partire dal Nordovest. Al Centro precipitazioni più probabili sulla Toscana. Al Sud: piovaschi sulla Calabria.