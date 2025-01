Caso doping, Bublik contro Sinner: “Non esistono gli incidenti”

(Adnkronos) –

Aleksandr Bublik contro Jannik Sinner. Il tennista russo, naturalizzato kazako, ha commentato il caso doping che coinvolge il tennista azzurro. Il numero 1 del mondo, che si appresta a difendere il titolo nell’Australian Open, è risultato positivo al Clostebol ed è stato assolto da un tribunale indipendente. E’ in attesa ora della sentenza definitiva del Tas dopo l’appello presentato dalla Wada.

Per esprimere il proprio pensiero, Bublik utilizza un’espressione del noto film di animazione Kung Fu Panda: “Il maestro Oogway dice che ‘non esistono incidenti’. Quindi questa è la mia risposta”, ha detto in un’intervista ai media russi.

“Penso che questo tipo di incidenti non sia accidentale. Potrei citare altri proverbi e detti… ‘Non c’è fumo senza fuoco’, ‘se la scarpa calza…’. Questo è ciò che penso”, ha continuato il numero 33 del mondo. Il suo pensiero è in linea con quanto afferma Nick Kyrgios, che da tempo ha intrapreso la sua personale crociata contro Sinner a colpi di dichiarazioni e tweet: “Se dovessi analizzare tutte le parole di Nick e provassi a trarre delle conclusioni, penso che rischierei di impazzire. Probabilmente non sono d’accordo con la sua analisi complessiva”.