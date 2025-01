Grande Fratello: “Televoto annullato”. Il comunicato ufficiale

(Adnkronos) – Il Grande Fratello ha annullato il televoto. Con una comunicazione ufficiale, il reality show di Canale 5 ha reso noto che nella puntata che andrà in onda domani, mercoledì 8 gennaio, sarà annunciato un provvedimento disciplinare.

“Il televoto attualmente in corso è annullato, in vista di un provvedimento disciplinare che verrà annunciato nel corso della prossima puntata, mercoledì 8 gennaio”, questo il comunicato ufficiale pubblicato sulle pagine social del Grande Fratello.

I concorrenti in nomination erano quattro: Bernardo Cherubini, Helena Prestes, Shaila Gatta e Stefania Orlando. Tra questi, uno avrebbe dovuto abbandonare definitivamente la Casa. Ma il destino dei concorrenti è ora in mano alle decisioni del Grande Fratello che verranno comunicate nella prossima puntata.

Il post pubblicato dal Grande Fratello è stato bombardato di commenti da parte degli utenti, i quali hanno avanzato l’ipotesi che potrebbe trattarsi di una squalifica. In particolare, quella di Helena Prestes. E il motivo è legato ai litigi e agli scontri che sono avvenuti in Casa negli ultimi giorni, come quello che la modella brasiliana ha avuto con Jessica Morlacchi, durante il quale Helena ha minacciato Jessica con un bollitore pieno d’acqua bollente.

Pamela Patrarolo tornerà nella Casa del Grande Fratello come concorrente ufficiale. A comunicare la notizia è stata proprio la produzione con un messaggio inviato agli inquilini. Il volto storico di ‘Non è la Rai’ aveva annunciato l’uscita dalla Casa in diretta televisiva, nel corso della puntata del 30 dicembre, dopo tre mesi di permanenza. “Nella vita ci sono delle priorità e, in questo momento, questa lo è”, aveva detto Pamela dopo aver ricevuto una brutta notizia dalla sua famiglia.