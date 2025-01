I 40 anni di Hamilton e gli auguri della Ferrari: ecco quando debutterà con la Rossa

(Adnkronos) –

Lewis Hamilton fa 40. Il sette volte campione del mondo, pronto al gran debutto in Ferrari per la prossima stagione, compie 40 anni in grande stile. Per lui, i primi auguri sono arrivati dalla scuderia di Maranello, che sui social ha condiviso il video di una torta di compleanno rossa fiammante. “Auguri Lewis” il messaggio del prossimo team dell’inglese, che non vede l’ora di tuffarsi in un 2025 all’insegna del cambiamento.

In pista, i numeri stellari parlano per lui. Dai 7 titoli mondiali vinti ai 356 gp disputati, con tanto di record di vittorie (105) e pole position (104). Hamilton è anche il pilota con il maggior numero di podi all’attivo (202) e con il maggior numero di gp a punti (298). Star della Formula 1 e campione capace di superare i confini dello sport, da anni l’inglese si impegna in beneficenza e solo nel 2022 ha devoluto una cifra superiore ai 23 milioni di euro in progetti per sostenere l’integrazione, l’educazione e la lotta alla disoccupazione. Ha anche messo in piedi una fondazione, “Mission 44”, per dare una mano a ospedali e strutture di vario tipo impegnate contro i disagi giovanili.

Curiosità. Dal 2014, anno in cui i piloti possono scegliere il proprio numero, Hamilton si è legato al 44. Rinunciando così all’1, destinato alle monoposto dei campioni in carica. Una scelta che ripercorre la storia del fuoriclasse inglese, visto che si tratta del numero utilizzato fin dal suo primo campionato di kart in Inghilterra (e che viene fuori dalla targa della Vauxhall Cavalier di papà Anthony). “Non potrei essere più emozionato per l’anno che verrà” ha scritto pochi giorni fa sui social, salutando il 2025 con una riflessione. “Passando ai colori della Ferrari – ha continuato – c’è molto su cui riflettere. A chiunque stia considerando la sua prossima mossa nel 2025, dico: abbracciate il cambiamento. Che tu stia cambiando settore, imparando una nuova abilità o anche solo affrontando nuove sfide, ricorda che la reinvenzione ha un grande potere. La tua prossima opportunità è sempre a portata di mano. Ecco il 2025, un anno in cui abbracciare nuove opportunità, restare affamati e andare avanti con uno scopo. Facciamolo diventare un anno da ricordare. Andiamo”. E dunque, let’s go.

E a proposito di Ferrari, a fine mese potrebbe essere lo storico debutto sulla Rossa uno dei regali di compleanno per i 40 anni di Hamilton. In attesa del prossimo Mondiale di Formula 1, Lewis potrebbe salire a bordo di una Ferrari tra il 20 e il 21 gennaio, sul circuito di Fiorano (a seconda delle condizioni meteo, con il Mugello come ipotesi di riserva). La Ferrari ha poi messo in calendario anche un test sul circuito di Barcellona, a fine mese, con l’obiettivo di sfruttare temperature più miti (ci sono però ancora valutazioni in corso sulla monoposto da mettergli a disposizione). Parte da qui la nuova vita del 40enne Hamilton.