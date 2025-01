Inter, da Calhanoglu a Thuram: il punto sugli infortunati

(Adnkronos) – Piove sul bagnato in casa Inter. Dopo la cocente sconfitta rimediata in finale di Supercoppa italiana, con il Milan che si è imposto 3-2 in rimonta, i nerazzurri devono fare i conti con diversi infortuni in vista della trasferta di Venezia, valida per la 20esima giornata di Serie A e in programma domenica 12 gennaio. A preoccupare maggiormente Inzaghi sono le condizioni di Hakan Calhanoglu.

Il centrocampista turco si è fermato dopo poco più di mezzora nella finalissima di Riad lamentando un fastidio muscolare alla gamba destra. In particolare Calhanoglu avrebbe accusato un problema all’adduttore, proprio come negli scorsi mesi, quando il regista nerazzurro si era infortunato all’adduttore sinistro. Sebbene non sia una ricaduta, la speranza dell’Inter è che si tratti di un semplice affaticamento.

Problemi anche per Stefan de Vrij, costretto ad abbandonare il campo all’85’ della sfida contro il Milan. Inzaghi, nell’immediato post partita, ha parlato di un guaio al flessore che mette l’olandese in dubbio per la prossima giornata di Serie A e aggrava l’emergenza in difesa, già orfana di Acerbi e Pavard. I due non sono partiti per l’Arabia per recuperare dai rispettivi infortuni e sperano di tornare tra i convocati proprio per la partita di Venezia.

Dovrebbe esserci anche Marcus Thuram. L’attaccante francese, fermato da un problema fisico durante la semifinale di Supercoppa contro l’Atalanta, ha saltato la finalissima per precauzione e ora punta il Venezia. Il bomber nerazzurro aveva subito un’elongazione al flessore ma sembra aver recuperato appieno ed è quindi pronto a fare coppia con Lautaro Martinez in attacco.