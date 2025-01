Jeff Baena morto suicida, la moglie Aubrey Plaza: “Tragedia inimmaginabile”

(Adnkronos) –

Aubrey Plaza ha rotto il silenzio sulla morte del marito Jeff Baena. Il 47enne regista e sceneggiatore statunitense, autore dei film “Un weekend al limite” e “The Little Hours”, si è suicidato mediante impiccagione lo scorso venerdì 3 gennaio nella loro casa di Los Angeles.

Aubrey Plaza e la famiglia del defunto marito hanno rilasciato una breve dichiarazione in cui si legge: “È una tragedia inimmaginabile. Siamo profondamente grati a tutti coloro che ci hanno offerto sostegno. Vi preghiamo di rispettare la nostra privacy in questo momento”. La dichiarazione è stata attribuita a Plaza e alla famiglia Baena/Stern.

Aubrey Plaza aveva sposato Baena nel 2021. Il regista aveva debuttato con “Life After Beth – L’amore ad ogni costo” (2014). Il film, interpretato da Aubrey Plaza nel ruolo della protagonista, era stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival dello stesso anno. Baena ha anche scritto e diretto “The Little Hours” (2017), interpretato da Plaza e candidato al premio del pubblico al Festival internazionale del cinema di Edimburgo, e ha co-sceneggiato, diretto e prodotto “Horse Girl” (2020).