Tony Effe e Mahmood in vetta a classiche Fimi 2024

(Adnkronos) –

Tony Effe e Mahmood sono in vetta alle classifiche degli album e dei singoli più venduti nel 2024. Il mercato musicale italiano chiude l’anno con un bilancio positivo, segnato da una crescita significativa dello streaming e da una maggiore presenza femminile nelle classifiche annuali Top of the Music di Fimi/Gfk, che includono tutti i canali di vendita e ascolto (fisico, digitale, streaming audio premium e free, video streaming).

Tony Effe domina la classifica degli album con ‘Icon’, seguito da Geolier con ‘Dio lo sa’ e Anna con ‘Vera baddie’. Nei singoli, Mahmood conquista la vetta con ‘Tuta Gold’, seguito da Rose Villain con ‘Come un tuono’ (feat. Guè) e Geolier con ‘I p’ me, tu p’ te’. Kid Yugi guida la classifica di CD, vinili e musicassette con ‘I nomi del diavolo’, seguito da Lazza con ‘Locura’ e Taylor Swift con ‘The Tortured Poets Department’.

La presenza femminile nelle classifiche è in forte aumento, come anticipato da Spotify Italia che ha registrato un incremento del 110% di brani di artiste italiane nelle playlist editoriali internazionali dal 2021. Nella Top 20 Album Fimi 2024, il numero di artiste è cresciuto del 300% rispetto all’anno precedente. Anna, con ‘Vera baddie’ al terzo posto, interrompe anni di assenza femminile dal podio annuale (l’ultima volta nel 2018) e ottiene il miglior risultato dell’anno con 9 settimane al primo posto nelle classifiche settimanali. Il repertorio locale continua a dominare, occupando il 100% delle Top Ten di album e singoli e l’84% dell’intera Top 100 Album (+5% rispetto al 2023).

Nel 2024 sono state assegnate 1.749 certificazioni (267 album, 7 compilation e 1.475 singoli), tra cui una certificazione diamante per un singolo, evento che non si verificava dal 2017. Lo streaming ha raggiunto quasi 95 miliardi di ascolti (premium e free), con una crescita del 31,1% rispetto al 2023. Nell’ultima settimana dell’anno, gli ascolti settimanali hanno superato i 2 miliardi, un traguardo storico. Gli album con oltre 10 milioni di streaming sono stati 923 (+130 rispetto al 2023), a fronte dei 142 album con vendite fisiche/download superiori alle 10.000 copie nel 2013, evidenziando il cambiamento nelle modalità di consumo musicale.

Il mercato fisico rimane stabile, con una crescita del 15,7% per i vinili rispetto al 2023. La distribuzione dei formati fisici vede i vinili al 57,8%, i CD al 40,5% e le musicassette e altri formati all’1,7%. “I consumi si confermano ancora molto elevati segno di un mercato molto vitale e in evoluzione. Nelle classifiche si affermano repertori che negli ultimi anni erano stati relegati in secondo piano dall’urban. Un’evoluzione che, insieme alla crescita delle artiste donne, sicuramente proseguirà nel 2025”, commenta Enzo Mazza, ceo Fimi.