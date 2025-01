Cristiano Ronaldo, rebus futuro: rinnovo o addio all’Arabia?

(Adnkronos) – Il futuro di Cristiano Ronaldo è un rebus. Il fuoriclasse portoghese è in scadenza di contratto il prossimo giugno con l’Al Nassr e non ha ancora deciso se rimanere in Arabia o cambiare aria. I sauditi sono disposti a rinnovare il maxi contratto di CR7, pari a 70 milioni di euro a stagione, con i dialoghi per il rinnovo sono in corso. Ronaldo in particolare, più che alla sfera economica, sembra essere molto interessato a quella sportiva.

In campionato infatti l’Al Nassr è ferma al quarto posto in classifica e distante ben 11 punti dalla capolista Al Ittihad. Risultati inaccettabili per Ronaldo, abituato a lottare per il titolo e che ha chiesto alla dirigenza investimenti decisi sul mercato per colmare il distacco con la squadra dell’ex compagno Benzema e l’Al Hilal, prima inseguitrice a due lunghezze di distanza.

In particolare, secondo indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, Ronaldo ha fatto un nome su tutti: Casemiro. Il centrocampista brasiliano, compagno di Cristiano ai tempi del Real, è in rotta con il Manchester United e orientato a cambiare aria. A 32 anni Casemiro potrebbe accettare la corte dorata dell’Al Nassr, felice di riabbracciare il suo ex compagno.

Ma se i dialoghi per il rinnovo di Ronaldo vanno avanti, così anche quelli con diverse squadre interessate al portoghese. Nelle ultime settimane infatti diversi club americani si sono mossi per portare CR7 in MLS, con l’intenzione di riunirlo così al suo rivale di sempre, Lionel Messi, oggi all’Inter Miami.