A Londra in metro senza pantaloni, torna ‘No Trousers Tube Ride’

(Adnkronos) – In metropolitana in mutande. I londinesi tornano a spogliarsi per l’amato evento ‘No Trousers Tube Ride’: il pomeriggio di domenica 12 gennaio gli organizzatori dell’iniziativa invitano a prendere la metropolitana di Londra senza indossare i pantaloni.



L’iniziativa è nata nel 2019 e ha cadenza annuale: per qualche ora viene chiesto ai partecipanti di salire sulla ‘tube’ di Londra senza pantaloni. L’idea è di comportarsi il più normalmente possibile, facendo ciò che si è abituati a fare durante un viaggio su un mezzo pubblico (come leggere un libro o ascoltare della musica) mentre si hanno le gambe scoperte e la biancheria intima ‘in mostra’.

Chiunque può partecipare all’iniziativa: basta farsi trovare, in mutande, alla pagoda di Chinatown tra le 14.45 e le 15 del 12 gennaio. Gli organizzatori hanno chiesto di indossare della biancheria il più normale e semplice possibile perché l’idea da trasmettere è di aver semplicemente dimenticato di indossare i pantaloni come ogni giorno. Nelle edizioni precedenti invece i partecipanti avevano spesso scelto boxer e slip coloratissimi o con fantasie impossibili da passare inosservati.