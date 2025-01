Bentancur, il messaggio dopo il malore: “Sto bene, grazie a tutti”

(Adnkronos) –

Rodrigo Bentancur rassicura tutti. Il centrocampista del Tottenham, crollato a terra a causa di un malore durante il match tra Tottenham e Liverpool, valido per la semifinale d’andata della Carabao Cup, ha lanciato un messaggio in una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram rassicurando sulle sue condizioni di salute: “Tutto bene, grazie per i vostri messaggi e complimenti ai ragazzi per la vittoria”, sono state le sue parole in una foto in cui si mostra sorridente.

Rodrigo Bentancur, al 7′ del primo tempo, è svenuto in campo dopo aver toccato di testa un cross da calcio d’angolo. Il match è stato sospeso per circa 8′ e poi il calciatore è stato trasportato fuori in barella con la maschera d’ossigeno. Lo stesso giocatore uscendo dal campo aveva fatto un segno con la mano di essere cosciente, così il match è ripreso con il Tottenham che si è imposto 1-0 sul Liverpool.

Il club inglese dopo i primi controlli ha reso noto che il giocatore era “cosciente” dopo che l’uruguaiano è stato portato in ospedale in seguito al preoccupante malore: “Possiamo confermare che Rodrigo è cosciente, parla e andrà in ospedale per ulteriori controlli”, ha affermato il club in una dichiarazione su X durante l’intervallo della gara.

Lo stesso allenatore degli Spurs Ange Postecoglou dopo la gara ha spiegato che il giocatore “era cosciente quando è uscito dal campo ed è stato portato in ospedale per alcune osservazioni, quindi speriamo che stia bene. È stato piuttosto angosciante vederlo andare giù in quel modo, per i giocatori. Affrontando le avversità, questi giocatori si sono semplicemente ricompattati e hanno reagito molto bene”.