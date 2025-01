Biden annulla viaggio in Italia, resta in Usa per emergenza incendi a Los Angeles

(Adnkronos) –

Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, cancella il viaggio in Italia per l’emergenza legata agli incendi che stanno devastando l’area di Los Angeles e che hanno provocato 5 morti.

“Dopo essere tornato da Los Angeles, dove ha incontrato la polizia, i vigili del fuoco e il personale di emergenza che combatte gli incendi senza precedenti che devastano la zona, e dopo aver varato una dichiarazione di grave calamità per la California, il presidente Biden ha preso la decisione di annullare il suo prossimo viaggio in Italia per rimanere concentrato sulla direzione della piena risposta federale nei prossimi giorni”, ha annunciato la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre.

Biden sarebbe dovuto partire in queste ore. A Roma avrebbe incontrato Papa Francesco, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Sono circa 7.500 i vigili del fuoco impegnati per domare le fiamme che stanno devastando l’area di Los Angeles. Lo ha reso noto su X il governatore della California Gavin Newsom, precisando che il personale impiegato contro gli incendi, che hanno ucciso finora 5 persone, proviene dal bacino locale che da altre area degli Stati Uniti.