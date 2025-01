Cecilia Sala, il primo post dopo il rilascio: “Non pensavo che sarei stata a casa oggi”

(Adnkronos) – “Ho la fotografia più bella della mia vita, il cuore pieno di gratitudine, in testa quelli che alzando lo sguardo non possono ancora vedere il cielo. Non ho mai pensato, in questi 21 giorni, che sarei stata a casa oggi. Grazie”. Così Cecilia Sala nel suo primo post su X , all’indomani del ritorno in Italia dopo tre settimane di detenzione in Iran.

L’aereo decollato da Teheran con la giornalista, arrestata il 19 dicembre scorso e detenuta in isolamento nel carcere di Evin, è atterrato ieri a Ciampino alle 16.10 circa. Sala, attesa dai genitori arrivati a Ciampino, è stata accolta anche dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Ciao, sono tornata!”, le prime parole della giornalista, stando a quanto diffuso nel podcast ‘Stories’ di Chora News, una delle testate per cui Sala lavora. “Adesso devi solo stare serena. Sono qui per ringraziarti e per dirti che sei stata forte”, le parole con cui Meloni si è rivolta a Sala, come si sente nel video diffuso dalla Presidenza del Consiglio.