Incendi a Los Angeles, da Billy Crystal a Paris Hilton: in fumo le case delle star

(Adnkronos) – Paris Hilton, Billy Crystal, James Woods. Sono solo alcune delle celebrità di Hollywood che hanno perso la loro casa negli incendi senza precedenti che stanno devastando la zona di Los Angeles in California. Cinque persone sono morte e più di 1.000 strutture sono state distrutte dalle fiamme che hanno bruciato la città e i suoi dintorni, costellati di ville di star del cinema.

“Ho il cuore spezzato, oltre ogni immaginazione – scrive Paris Hilton nel post su Instagram in cui mostra le immagini della sua villa distrutta – Seduta con la mia famiglia a guardare il telegiornale e vedere la nostra casa di Malibu bruciare in diretta tv, è qualcosa che nessuno dovrebbe mai sperimentare. Questa casa era il luogo in cui abbiamo costruito tanti ricordi preziosi. È il luogo in cui Phoenix ha mosso i suoi primi passi e dove sognavamo di costruire una vita di ricordi con London”. “Il mio cuore e le mie preghiere vanno a tutte le famiglie colpite da questi incendi – ha aggiunto – A tutte le persone che hanno perso le loro case, i loro ricordi e i loro amati animali domestici. Il mio cuore è addolorato per coloro che sono ancora in pericolo o che stanno piangendo perdite più gravi. La devastazione è inimmaginabile. Sapere che tanti si svegliano oggi senza il luogo che chiamavano casa è davvero straziante”.

Alcune delle devastazioni peggiori si sono verificate a Pacific Palisades, un’enclave costiera di lusso. Un’intera area del quartiere, un’oasi di strade collinari che si affacciano sulle montagne di Santa Monica e che scendono fino alle spiagge lungo l’Oceano Pacifico, è stata ridotta in cenere si legge sulla Bbc.

L’attore James Woods è scoppiato in lacrime con la Cnn mentre parlava della sua proprietà di Pacific Palisades andata distrutta. “Un giorno stai nuotando in piscina e il giorno dopo non c’è più niente”, ha detto alla rete. Billy Crystal ha dichiarato in un comunicato che lui e sua moglie, Janice, sono “affranti” per la perdita della loro casa di Pacific Palisades, dove vivevano dal 1979. La star di ‘Harry ti presento Sally’ ha detto in un comunicato: “Abbiamo cresciuto i nostri figli e nipoti qui. Ogni centimetro della nostra casa era pieno di amore. Ricordi bellissimi che non possono essere portati via. Siamo ovviamente affranti, ma con l’amore dei nostri figli e dei nostri amici riusciremo a superare tutto questo”. Anche Jennifer Aniston, Bradley Cooper, Tom Hanks, Reese Witherspoon, Adam Sandler e Michael Keaton avrebbero una casa a Pacific Palisades.

Così come Miles Teller, noto per il suo ruolo in ‘Top Gun: Maverick’, e sua moglie, Keleigh Sperry, avrebbero perso anche la loro casa a Pacific Palisades. Tra le altre star costrette a fuggire dalle loro case ci sono l’attore di Star Wars Mark Hamill e l’attore di Schitt’s Creek Eugene Levy. In un post su Instagram, Hamill ha definito l’incendio “il più terribile” dal 1993, quando bruciarono 18.000 acri distruggendo 323 case a Malibu. Ha raccontato di aver evacuato la sua casa di Malibu “all’ultimo minuto, c’erano piccoli incendi su entrambi i lati della strada”.

Anche Mandy Moore, star di ‘This Is Us’, ha scritto su Instagram di aver evacuato la sua casa insieme ai suoi figli e animali domestici “pregando e ringraziando i primi soccorritori”, ha detto. Anche l’attore e regista Dan Levy, sindaco onorario della comunità di Pacific Palisades, e star della sitcom Schitt’s Creek ha dovuto lasciare il suo quartiere avvolto da “un fumo piuttosto nero e intenso”, ha riferito.

Nel frattempo la scadenza per le votazioni per le nomination agli Oscar è stata prorogata di due giorni a causa degli incendi. Le votazioni per i quasi 10.000 membri dell’Academy si sono aperte l’8 gennaio e si sarebbero dovute chiudere il 12 gennaio. Il termine ultimo è ora il 14 gennaio, riferisce ‘Variety’. L’annuncio delle nomination, inizialmente previsto per il 17 gennaio, è stato spostato al 19 gennaio. La cerimonia degli Oscar 2025 si terrà il 2 marzo e sarà condotta da Conan O’Brien.

L’estensione del voto arriva mentre una serie di anteprime ed eventi di Hollywood sono stati cancellati o rinviati a causa dei terribili incendi.