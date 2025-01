Meloni: “Chiamare ieri madre Cecilia Sala emozione più grande mai provata”

(Adnkronos) – “Credo che ieri sia stata bella giornata per l’Italia intera, per me, e vi farò una confessione, non ho provato emozione più grande di quando ho chiamato una madre per dire che sua figlia stava tornando a casa”. Lo ha detto Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa alla Camera, rispondendo a una domanda sul caso di Cecilia Sala e sulla liberazione della giornalista italiana.

Quello per la liberazione di Sala “non è un lavoro che ho fatto da sola, voglio ringraziare Mantovano, l’intelligence, il corpo diplomatico, il ministro degli Esteri Tajani. E’ stata una triangolazione complessa – ha sottolineato – con Iran e Stati Uniti di America, una questione seguita dall’inizio con costanza, mettendo assieme dei tasselli che hanno composto questo puzzle”.

Il caso Abedini “è al vaglio del ministero della Giustizia, al vaglio tecnico e politico. Anche seguendo quello che c’è scritto nel trattato di mutua cooperazione giudiziaria con gli Stati Uniti, bisogna continuare a discutere anche con i nostri amici americani: avrei voluto parlarne anche con il presidente Biden che doveva essere qui a Roma oggi”, ha detto Meloni rispondendo a una domanda sul caso dell’ingegnere iraniano detenuto in Italia.

A una domanda sul caso Starlink, Meloni risponde: “Non ho mai parlato personalmente di queste vicende con Musk”.

“Non ritengo di dovermi difendere dalla previsione di rappresentare un limite o un problema per la libertà di stampa e dunque per la democrazia”, ha detto la premier dopo il discorso del presidente dell’Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli.

“Sento dire spesso che io non risponderei abbastanza alle domande” dei giornalisti, “ho chiesto di fare a spanne un calcolo delle domande alle quali ho risposto” nel 2024 e sono state “350 domande, più di una al giorno”, ha detto al presidente del Consiglio. “Ho fatto la scelta di non partecipare alle conferenze stampa” dopo i Consigli dei ministri perché “Giorgia Meloni al governo non è da sola”, ha puntualizzato la premier.