Meloni e il giallo delle formiche, cosa avrà voluto dire il giornalista di Vista? – Video

(Adnkronos) – La conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni ha regalato alla presidente del Consiglio anche un momento di imbarazzo oggi 9 gennaio. Il giornalista dell’Agenzia Vista, chiamato a porre la sua domanda, ha chiesto alla presidente del Consiglio se calpesta le formiche. “Ci fa caso mentre cammina?”, ha chiesto il cronista che poi ha spiegato che gli è “venuto in mente perché mia nonna diceva sempre che quando calpesto le formiche piove sempre”.

Meloni, prima basita, poi anche un po’ divertita, ha risposto: “Io non lo so, sono disperata. Calpesto le formiche? Se le vedo no, confesso, poi non le vedo sempre” e ha poi concluso: “E’ la risposta giusta? Sono un po’ difficoltà. Ci starò più attenta”.