Renzi torna all’attacco: “La fase zen è finita, ora rilancio sulla politica”

(Adnkronos) – “Sono arrivato a 50 anni, canto, ballo e sono felice. Però la fase zen è finita dopo le assoluzioni: adesso rilancio sulla politica”. Lo dice Matteo Renzi a ‘Il Venerdì’ in un’intervista alla vigilia dei suoi 50 anni che festeggerà l’11 gennaio anche con un’iniziativa pubblica a Firenze per lanciare “un anno scoppiettante contro una destra illiberale” di Giorgia Meloni, definita “incapace e pericolosa” dal leader di Iv.

Se dovesse essere ricordato per una cosa, una soltanto di quelle fatte nei mille giorni a palazzo Chigi, quale sceglierebbe? “Non una cosa ma un sentimento. Si era aperta una stagione di speranza, c’era l’idea che ce la potessimo fare come Paese”. E al fondo, secondo lei, perché è finita? “Al fondo? Per i nostri errori, è ovvio. Ma soprattutto per fuoco amico. In quella stagione una parte del gruppo dirigente ex Pci-Pds ha voluto perdere il Paese pur di riprendersi la Ditta”. Per Renzi “l’inizio della fine sono le trivelle e l’indagine su Tempa Rossa nel 2016”.

Non ha fatto errori? E solo colpa degli altri? “È evidente che ho commesso errori. Ma se penso ai miei 50 anni, a come ci arrivo, mi vengono in mente due parole che una volta mi disse un caro amico che non c’è più: letizia e gratitudine. Sono felice e ho imparato tanto, anche nei momenti in cui ero solo come un cane, soprattutto quando mi hanno diffamato”. Un sogno? “È fare di Italia Viva, un partito ucciso in culla dalle indagini Open, un’altra cosa. Trasformarlo sempre di più in ‘Italia Vivaio’, un polo che attragga i giovani e li porti ad appassionarsi alla politica”.

Il mitico centro. Si farà mai? “Il centro è il luogo grazie al quale si vince o si perde la partita. C’è un’opportunità evidente. Meloni con la sua coalizione non è maggioranza nel Paese, è diventata presidente del Consiglio grazie a Enrico Letta che ha voluto dividere la coalizione, e lo resta oggi perché i 5 stelle rifiutano l’alleanza organica”.

Schlein? “La cosa che più apprezzo di lei è che rifiuta la logica del meglio pochi ma buoni. Quel settarismo della sinistra che è il miglior alleato dell’estremismo della destra. Schlein, che viene da una storia molto diversa dalla mia, ha capito che con quel settarismo lì si perde e lei, invece, vuole vincere”.