Emanuela Orlandi avrebbe compiuto 57 anni. Fratello Pietro: “18 gennaio sit-in per la verità”

(Adnkronos) – Emanuela Orlandi, il 14 gennaio, avrebbe compiuto 57 anni. Per continuare a tenere vivo il ricordo e l’attenzione sul caso della cittadina vaticana, scomparsa il 22 giugno 1983, il fratello Pietro ha organizzato un sit-in per il 18 gennaio dalle ore 16 alle ore 18 a piazza Cavour, lanciando il messaggio: “Nessuno Stato può calpestare il diritto dei giusti: la verità”.

“Il tempo passa veloce – sottolinea all’Adnkronos Pietro Orlandi – Da circa due anni sono partite l’inchiesta vaticana e quella della procura di Roma ed è oltre un anno che è stata istituita la Commissione parlamentare di inchiesta”. “Dell’inchiesta vaticana non ho saputo più nulla – continua – con la procura di Roma ho parlato solo una volta. Conosco il lavoro della Commissione di inchiesta dalle audizioni che stanno svolgendo, importanti quelle di Capaldo (l’ex procuratore ndr), Giani ed Alessandrini (l’ex capo e l’ex vice capo della Gendarmeria vaticana ndr) anche se tante parti vengono secretate”. “Continuo ad avere fiducia – sottolinea Pietro Orlandi – E’ positivo il fatto che la Commissione sta tenendo alta l’attenzione sulla vicenda”.

Il sit-in servirà ancora una volta a chiedere verità e giustizia per Emanuela e il fratello è pronto a tornare sulla pista inglese anche alla luce delle rivelazioni di una presunta richiesta del Vaticano al ministero della Difesa, nell’agosto ‘83, di un volo Roma-Londra riservato con le linee Cai, usate dai Servizi. “La pista inglese non ci racconta tutta la verità, non ci racconta il perché Emanuela è stata rapita, ma se confermata metterebbe dei punti fermi come ad esempio il fatto che, fino a quel momento, era viva – conclude Pietro – Se quel volo dovesse essere confermato si farebbe un enorme passo avanti, si eliminerebbero tante piste raccontate. Mi auguro che su questo siano in corso approfondimenti. E se davvero i famosi 5 fogli da cui è partita la pista di Londra sono falsi perché è stato creato un documento falso?”.