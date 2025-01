Ucraina, pizzaiolo italiano combatte per la Russia: catturato in Donbass

(Adnkronos) – Un pizzaiolo italiano, arruolatosi come volontario nell’esercito della Russia, è stato catturato dalle forze speciali ucraine in Donbass. Lo rivela Today.it. ”Si chiama Gianni Cenni, nato il 19 agosto 1973 – si legge sul quotidiano – secondo quanto riporta il libretto militare rilasciatogli dal ministero della Difesa russo e da un documento dove si legge anche la data di arruolamento, avvenuta lo scorso 13 novembre 2024 nell’unità militare 58198, I° reggimento corazzato. Sempre nei documenti che siamo riusciti a visionare, Cenni avrebbe due figli e sarebbe sposato. L’esercito ucraino lo avrebbe catturato tra il 7 e l’8 gennaio tra la zona di Kupyansk e la regione di Lugansk, probabilmente in una operazione di ricognizione e intelligence oltre le linee nemiche”.

Prima di arruolarsi lavorava per il console italiano in Russia, spiega ancora Today.it che ha anche pubblicato due video di Gianni Cenni. ”Ciao, buonasera – dice Cenni in uno dei video – sono Giovanni, italiano, buonasera”. ”In un secondo video – spiega il quotidiano online – parla in russo e inglese e racconta di essere un tassista e che non c’entra nulla con i militari. Ma i documenti in suo possesso, la cattura in combattimento e la divisa non lascerebbero dubbi. Cenni sarebbe il primo volontario italiano nell’esercito russo catturato dall’inizio dell’invasione in Ucraina”.