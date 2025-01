Bolelli-Vavassori, trionfo ad Adelaide: quarto titolo in coppia per i due azzurri

(Adnkronos) – Si apre con un trionfo la stagione di Simone Bolelli e Andrea Vavassori. I due tennisti azzurri, specialisti nel doppio, hanno conquistato in coppia l’Atp 250 di Adelaide battendo in finale i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz in tre set con il punteggio di 4-6, 7-6(4), 11-9. Percorso netto per Bolelli e Vavassori, che ai quarti hanno superato Edben e Vliegen, mentre in semifinale hanno avuto la meglio di Arevalo e Pavic, teste di serie numero 1 del torneo.

I due azzurri, che hanno festeggiato anche il trionfo nell’ultima edizione di Coppa Davis con l’Italia, pur non venendo mai impiegati nella fase finale, e che insieme hanno vinto quattro titoli in carriera. Adelaide si aggiunge infatti ai trionfi di Buenos Aires, Halle e Pechino. Con questo successo Bolelli raggiunge il best ranking della sua carriera piazzandosi al sesto posto nella speciale classifica di doppio, festeggiando il suo 15esimo titolo. Per Vavassori si tratta invece del settimo torneo Atp conquistato. Per i due ora c’è il primo Slam della stagione, l’Australian Open, al via domenica 12 gennaio.