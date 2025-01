Telefonata Meloni-Biden: “Straordinaria collaborazione su tutti i temi”

(Adnkronos) – Colloquio telefonico per la premier Giorgia Meloni e il presidente Usa Joe Biden, dopo l’annullamento del viaggio in Italia del leader americano a causa dei devastanti incendi che in California hanno finora provocato 11 morti e danni stimati per 150 miliardi.

“Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con il Presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, al quale ha voluto anzitutto esprimere i sentimenti di solidarietà suoi personali e del Governo italiano per le terribili devastazioni causate dagli incendi in California”, fa sapere Palazzo Chigi in una nota.

“Nel corso del colloquio – prosegue il comunicato – il Presidente del Consiglio ha trasmesso al Presidente Biden il profondo ringraziamento e apprezzamento per la straordinaria collaborazione intrattenuta nel quadro delle eccezionali relazioni bilaterali e su tutti i temi di politica internazionale, come confermato anche nell’ambito della Presidenza italiana del G7. Al riguardo, il Presidente Biden ha voluto ricordare, in particolare, l’importanza del risultato raggiunto con l’accordo per l’erogazione a favore dell’Ucraina di prestiti per 50 miliardi di dollari, a valere sui profitti derivanti dai beni sovrani russi immobilizzati”, conclude la nota di Palazzo Chigi.

“Sono dispiaciuto” di aver dovuto annullare il viaggio in Italia e la visita in Vaticano, “ma era importante che io restassi qui alla luce di quanto sta accadendo”, con l’emergenza incendi in California, e “lui comprende perfettamente”, ha detto intanto nelle scorse ore ai giornalisti il presidente americano Joe Biden.