Torino-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Derby della Mole nella 20esima giornata di Serie A. Il Torino ospita la Juventus in una partita che vale molto per la classifica delle due squadre, oltre che per gli equilibri cittadini. La squadra di Vanoli è ferma all’undicesimo posto in classifica a quota 21 punti, mentre i bianconeri di Thiago Motta rincorrono la zona Champions a quota 32, a -3 lunghezze, ma con una partita in meno, dalla Lazio quarta.

La sfida tra Torino e Juventus è in programma oggi, sabato 11 gennaio, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Masina; Lazaro, Vlasic, Linetty, Ilic, Sosa; Adams, Karamoh. All. Vanoli

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Thuram, Koopmeiners; Nico Gonzalez, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. All. Motta

Torino-Juventus sarà visibile in esclusiva su Dazn, dunque scaricando l’app su una smart tv compatibile. La partita sarà visibile anche in streaming sul sito di Dazn e scaricando l’app su dispositivi mobili.