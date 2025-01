Udinese-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Dopo il ko in semifinale di Supercoppa italiana contro l’Inter, l’Atalanta ritrova la Serie A. Oggi, sabato 11 gennaio, la squadra di Gasperini affronta l’Udinese al Bluenergy Stadium, con i bianconeri a caccia del primo successo del nuovo anno dopo il pari con il Verona.

Tra i bianconeri, toccherà a Sava in porta, mentre in avanti ecco Sanchez accanto a Thauvin. Per la Dea, all’inseguimento del Napoli capolista (primo a quota 44, +3 sui nerazzurri) spazio invece a Pasalic sulla trequarti, con De Ketelaere e Lookman ormai solita coppia d’attacco. Ecco le probabili formazioni della sfida in programma al Bluenergy Stadium, con calcio d’inizio alle 15:

Udinese (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Sanchez. All. Runjaic.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, de Roon, Ruggeri; Pasalic, De Ketelaere; Lookman. All. Gasperini.

Udinese-Atalanta, prima partita del girone di ritorno della Serie A, sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Per gli utenti Sky con abbonamento a “Zona Dazn”, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.