Australian Open, pioggia su Melbourne: match rinviati. Cosa cambia per Sinner

Pioggia sull’Australian Open. Il primo Slam della stagione, al via oggi, domenica 12 gennaio, parte subito in salita per gli organizzatori a causa del maltempo che si è abbattuto su Melbourne. Nella notte italiana, quando erano previste numerose partite del primo turno, in Australia ha cominciato a piovere copiosamente, tanto da portare al rinvio di diversi match, tra cui anche quello dell’azzurro Luciano Darderi, che sfiderà, non prima della tarda mattinata, lo spagnolo Pedro Martinez.

Difficile prevedere quando riprenderanno le partite, mentre si stanno disputando gli incontri sui due campi al coperto, la Rod Laver Arena e la John Cain Arena, dove è in programma il match tra l’italiano Matteo Gigante, che per la prima volta si è qualificato in uno Slam e che sfiderà il francese Ugo Humbert.

Non è a rischio il match d’esordio di Jannik Sinner. Il tennista azzurro sfiderà, nel primo turno dell’Australian Open, il cileno Nicolas Jarry domani, lunedì 13 gennaio nella notte italiana. Anche in caso di maltempo la sfida non rischia di essere rinviata perché prevista sul campo centrale della Rod Laver Arena che, come detto, gode di copertura.