Ottimi ascolti nel pomeriggio del sabato, su Rai2, per ‘Storie di Donne al Bivio’ di Monica Setta. Il programma, in onda dalle 15 alle 16.30 circa, ha ottenuto infatti 617.000 spettatori con il 5.46% di share, risultando il programma più visto della seconda rete in termini di share, fatta eccezione per programmi sportivi e tg.